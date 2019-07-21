Біля Станиці досі знаходяться бойовики з пов’язками СЦКК

Спостерігачі ОБСЄ 18 і 19 липня в черговий раз фіксували в зоні розведення сил у Станиці Луганській бойовиків з нарукавними пов’язками з написами «СЦКК».

Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.

“18 липня члени патруля СММ бачили білий бронеавтомобіль (“Козак”; за оцінкою, Державної служби України з надзвичайних ситуацій), який проїжджав через КПВВ північніше моста біля Станиці Луганській (15 км на північ від Луганська) і рухався в південному напрямку. За межами ділянки розведення, в 200 м на південь від КПВВ, спостерігачі бачили шістьох осіб, які виконували роботи з розмінування. Команда місії також бачила двох членів збройних формувань (з нарукавними пов’язками з написами «СЦКК»), які стояли на південній частині зруйнованого мосту», — йдеться у звіті.

Наголошується, що 19 липня в межах ділянки розведення, приблизно в 120 м від КПВВ, спостерігачі бачили п’ятьох неозброєних військовослужбовців ВСУ, які встановлювали дротяне загородження у полі на захід від дороги, що веде до мосту у Станиці Луганській.

«Команда СММ також бачила п’ятьох членів збройних формувань (з нарукавними пов’язками з написами «СЦКК») поруч з південною частиною зруйнованого мосту», — додали в місії.

Як відомо, Спільний центр по контролю і координації (СЦКК) був створений у вересні 2014 року Україною і РФ, які призначили по одному з представників для спільного управління ним. До складу СЦКК увійшли офіцери ЗСУ і ЗС Російської Федерації, які були розміщені в різних секторах Луганської та Донецької областей. У грудні 2017 року офіцери ЗС РФ в односторонньому порядку вийшли з СЦКК, після чого покинули Україну.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ 4 липня заявив, що поява чоловіків у військовій формі з пов’язками з написами «СЦКК», зафіксоване раніше місією ОБСЄ на непідконтрольною уряду території у Станиці Луганській, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність в зоні розмежування.

Цимбалюк зазначив, що РФ в односторонньому порядку і безпідставно вивела своїх офіцерів з цієї двосторонньої структури — і зараз ніхто, включаючи представників незаконних збройних формувань, не має права замінювати їх.