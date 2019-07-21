Парубій: «Проголосував за гідне, безпечне і успішне майбутнє українців»

Голова ВР восьмого скликання Андрій Парубій на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук заявив, що проголосував за гідне, безпечне і успішне майбутнє українців. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політика.

Андрій Парубій пише: «Я щойно проголосував за гідне, безпечне і успішне майбутнє українців. За майбутнє України у Північноатлантичному Альянсі і в Європейському Союзі. Проголосував за Україну! Закликаю і Вас, дорогі українці, прийти на виборчу дільницю і проголосувати за українське майбутнє для України!»

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Нагадаємо, що п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко проголосував на виборах до парламенту і заявив, що проголосував за ЄС, проголосував за НАТО. Я проголосував за європейську і євроатлантичну Україну. Україну, яка рухається вперед, у родину європейських народів, бо лише ці два потужних союзи – ЄС та НАТО є гарантами миру, безпеки, добробуту для кожного українського громадянина.

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