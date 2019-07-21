Повінь – зміна системи

Menu
Close

КМІС звинуватив відому журналістку в нечесному отриманні результатів екзит-полу

21.07.2019

У Київському міжнародному інституті соціології (КМІС) заявили, що журналістка Соня Кошкіна «злила» дані національному екзит-полу станом на 12:00, які отримала нечесним шляхом.

Про це КМІС заявив у Facebook.

Також у інституті наголосили, що ЗМІ, які передрукували цю інформацію, порушили виборче законодавство.

Цю ситуацію прокоментував гендиректор КМІС Володимир Паніотто, зокрема пояснивши, чому не можна публікувати результати екзит-полів до завершення голосування.

«Шановні журналісти і ЗМІ, друкуючи такі дані Ві реально втручаєтесь в процес виборів, ті, хто буде зараз голосувати, не захочуть голосувати за непрохідні партії. До того ж отримані таким шляхом дані можуть бути невірними. Це серйозне порушення», — написав він у Facebook.

Читайте також:   У столиці біля вокзалу на пішохідному переході Renault збив чоловіка
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *