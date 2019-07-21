Диво-сейф: На Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі (фото)

За однією з версій, у такий спосіб, як зберігання бюлетенів у каструлі, глава виборчкому намагався перешкодити проведенню виборів.

Фотографії каструлі з написом “сейф” і печатками опублікувала у фейсбуці користувачка на ім’я Валентина Стеценко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на “Укрінформ”.

На думку Валентини, глава виборчкому у такий спосіб намагався перешкоджати проведенню виборів.

Повідомляється, що проблему вирішила старший лейтенант Світловодського відділу поліції, яка привезла на дільницю сейф.

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