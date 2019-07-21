ЦВК: 36,57% – явка виборців без двох округів

Станом на 16 годину явка виборців на позачергових виборах народних депутатів України становила 36,57%.

Такі дані 197 із 199 округів опубліковані на інформаційному табло в пресцентрі Центральної виборчої комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найактивніше голосують виборці Чернігівської – 41,69%, Полтавської – 41,52% Хмельницької – 40,33%, Черкаської – 39,64%, Сумської – 39,51% та Луганської областей – 39,49%.

На Кіровоградщині вже проголосувало 38,75% виборців, Запоріжжі – 38,71%, Дніпропетровщині – 38,62%, Харківщині – 38,05%.

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На Волині активність становить 36,50%, Тернопільщині – 35,72%, Львівщині – 34,85%, Івано-Франківщині – 31,21%.

Найменша явка в Чернівецькій – 27,91% та Закарпатській областях – 30,05%.

У Києві явка становить 34,60%.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори.

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