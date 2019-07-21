Зняв штани на виборах і «підірвав» Україну: зібрані найяскравіші фото з життя веселуна

Нільс Делейн, який раптово знайшов масову популярність в Україні завдяки пікантному знімка на виборчій дільниці в Бельгії, давно розважається дотепними фотографіями.

На сторінках у соціальних мережах чоловік викладає забавні кадри, зроблені в різних куточках світу. Деякі з них поліпшено з допомогою фотошопу, деякі зняті під певним кутом і в незвичайному ракурсі.

«Мої друзі і подруга сміються над цим. Вони знають мене. Я хочу взяти все від життя і перетворити кожен момент вечірку», — зізнався Делейн HLN.

На сьогоднішній момент 31-річний чоловік насолоджується батьківством.

«Зараз я працюю на мого тестя виробника лимонадів, і намагаюся запустити його напої в Амстердамі. Але я радий, що моя витівка в Бельгії не залишився непоміченим. Ми можемо трохи підбадьоритися», — вважає жартівник.

OBOZREVATEL пропонує вам найцікавіші фото Нільса Делейна (18+):

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Facebook Nielske Deleyn

Facebook Nielske Deleyn

Facebook Nielske Deleyn

Facebook Nielske Deleyn

Facebook Nielske Deleyn

Facebook Nielske Deleyn

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Facebook Nielske Deleyn