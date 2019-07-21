Ринг, бургери і селфи із зіркою: стало відомо, що розважають партії на виборах

У розпал позачергових парламентських виборів штаби деяких політичних партій розважають журналістів іграми та їжею.

Так, в штабі партії «Слуга народу» є настільний теніс і футбол, ринг, куди закликають заходити і фотографуватися з боксерськими рукавичками, пише ВВС.

З їжі в партії «Слуга народу» були сирники з варенням чи сметаною, сік і пироги. Пізніше підвезли гамбургери, картоплю фрі, м’ясні рулети та овочі.

В штабі партії «Голос» є крісла-мішки для гостей, печиво, сендвічі та круасани, а лідер партії В’ячеслав Вакарчук спілкується з журналістами. Найбільшою розвагою тут жартома називають селфи з Вакарчуком.

ВВС