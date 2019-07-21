У Дніпропетровській області підписали протоколи до закриття виборчих дільниць

У Дніпропетровській області на кількох дільницях в 29-му виборчому окрузі, межі якого поширюються на частину Дніпра і два райони області, достроково підписали протоколи без результатів голосування і даних про явку виборців.

Про це повідомляє Відкритий.

Порушення зафіксував спостерігач від одного з кандидатів у народні депутати.

«Мною, офіційним спостерігачем від кандидата в народні депутати, виявлено порушення — 56 протоколів станом на 15:10 складені і підписані членами комісій без відомостей про кількість таких голосувань. Зараз голова комісії намагається вчинити дії, які пов’язані з визнанням цих протоколів недійсними, псуванням протоколів», — сказав спостерігач.

Він звернувся до поліцейських, які присутні на дільниці, з проханням простежити за збереженням протоколів до прибуття слідчо-оперативної групи.