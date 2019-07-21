«Що ви творите? Зовсім озвіріли?: Люди кандидата Требушкина в урну вкинули пачку бюлетенів на Донеччині

У Мирнограде (Донецької області) на виборчій дільниці в школі №11 (140748 ДВК) невідомі влаштували вкидання бюлетенів в урну для голосування.

Інцидент зафіксований на відео. Спостерігачі та члени комісії спробували перешкодити вкидання, однак не встигли зупинити чоловіка.

За даними джерела Цензор.НІ, вкидання влаштували люди мера Покровська Руслана Требушкина

Зазначимо, що Требушкин відомий «непереборчивостью» у своїх політичних поглядах. Після свого членства в Партії регіонів він вже встиг перефарбуватися кілька разів. А в 2014 році він активно закликав Путіна ввести війська в Україну.

Також можлива фальсифікація відбулася у дільничній виборчій комісії № 140 750 виборчому окрузі № 50 у місті Мирноград, про це повідомляє «Опора«.

За фактом вкидання бюлетенів в стаціонарну урну для голосування спостерігачі звернулися в правоохоронні органи. Зараз поліція проводить необхідні дії для отримання інформації і встановлення факту порушення законодавства.