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У Києві жінка прикинулася мертвою на виборчій дільниці: інцидент потрапив на відео

21.07.2019

У Києві на одній з дільниць для голосування на позачергових виборах у Верховну Раду виборниця прикинулася мертвою, тому що забула свій паспорт.

Відповідне відео, зняте очевидцем курйозного інциденту, опубліковано «112 Україна». Де саме це сталося, не повідомляється.

На кадрах видно, як жінка буквально на секунду нахиляється над столиком реєстрації громадян для участі в голосуванні. Після цього вона, голосно кричачи, демонстративно здригається і падає на підлогу.

Відомо, що життю жінки нічого не загрожує. Проголосувала в підсумку ця громадянка, поки не повідомляється.

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