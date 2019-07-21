У Бахмуті проголосувала 15-річна дівчина

На одній з виборчих дільниць міста Бахмут Донецької області проголосувала 15-річна дівчина.

Про це повідомляє місцеве видання «Вільне радіо».

Відзначається, що помітили дівчину спостерігачі.

«Вийшла дівчинка, мама їй каже: «Проголосувала?». Зайшла сюди, я кажу: «Покажи документи». Дивимося, а там 2004 рік. Їй 15 років», — розповів спостерігач Євген.

Спостерігачі викликали поліцію і склали протокол.

Як пише видання, дівчині приходило запрошення і вона була в списках дільничної виборчої комісії.

На місце події приїхав представник ювенальної превенції, який допитував дівчинку з матір’ю. Вони обидві заявляють, що не знали, що голосувати можна лише з 18 років.

«Принесли, значить треба йти голосувати. Наша держава знає ж краще ніж ми? Правильно ж? Вона була на концерті. Прийшла з концерту і сказала «Я хочу голосувати», — зазначила мати дівчинки Оксана.

«У неї свої погляди. Ми з нею поговорили. Але дитина захотів проголосувати. Ну що тут такого?», — додала Оксана.

Після допиту дитини і його матері поліцейські відпустили.

Крім того, правоохоронці довгий час намагалися поспілкуватися з членом дільничної комісії, яка дала дитині бюлетень.

«Жінка не хотіла виходити до поліції, а голова ДВК Ірина Яблокова періодично пояснювала, що всі члени ДВК зайняті виборчим процесом і не можуть підійти до правоохоронців. На фотографії можна побачити, що незначна чергу збирається лише близько одного зі столу. Біля столу, №2, де сидить жінка, нікого немає. На прохання журналістів пред’явити своє посвідчення, вона відмовилася. Але через півтора години голова ДВК все ж привела жінку, яка видала бюлетень. Правоохоронцям вона представилася як Олена Завгородня», — пише видання.