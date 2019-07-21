В Україні закрилися виборчі дільниці

В день позачергових парламентських виборів у неділю, 21 липня, виборчі дільниці для голосування закрилися в 20:00 вечора. Про це повідомляє РБК-Україна.

Виборці могли проголосувати з 08:00 ранку до 20:00.

Зазначимо, за даними Центрвиборчкому, станом на 16:00 явка на виборах склала 36,57%. Найбільше виборців (41,69%) прийшли проголосувати в Чернігівській області, найменше — у Закарпатській (30,05%).

Нагадаємо, з 18 липня Національна поліція взяла під цілодобову охорону всі виборчі комісії у зв’язку з достроковими парламентськими виборами.