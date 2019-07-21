Стали відомі результати дострокових виборів у Раду

21 липня в Україні відбулися дострокові вибори у Верховну Раду України. Дільниці закрилися о 20:00.

Після цього були оприлюднені результати декількох екзитполів, які дозволяють до оголошення результатів ЦВК побачити більш-менш достовірну картину підсумків виборів і зрозуміти, які партії пройшли до нового парламенту.

Ми зібрали дані чотирьох великих екзитполів, які сьогодні проводилися в Україні.

Всеукраїнський екзит-пол

Цей екзит-пол провели Інститут соцдосліджень SORA (Австрія) і центр «Соціальний моніторинг» (Україна) спеціально для телеканалу «112 Україна». Його дані оприлюднили під час телемарафону «Хто?», який почали транслювати з 17:00.

У підсумку В Раду проходять п’ять партій:

Слуга народу — 42,7%

Опозиційна платформа — 12,9%

Європейська солідарність — 8,8%

Батьківщина — 8,5%

Голос — 6,5%

Так розділилися голоси по регіонах:

В рамках цього екзитполу на 500 дільницях опитали близько 25 тисяч осіб-з допомогою анонімного анкетування та особистого опитування.

Соціологи повідомляли. що стандартна похибка даного екзитполу не повинна перевищувати 2,1% для лідерів рейтингу і 1,5% для інших кандидатів.

Точність екзитполу після другого туру виборів президента. 21 квітня Всеукраиснкий екзит-пол показав, що Володимир Зеленський набрав 73,7%, Петро Порошенко — 26,3%. Реальні цифри, озвучені ЦВК, були такими: Зеленський — 73,23%, Порошенко — 24,46%. Тобто за Зеленському розбіжності були в межах 0,5%, по Порошенко — 2% на користь останнього.

Національний екзит-пол

Цей екзит-пол провели три дослідних центру: Український центр економічних і політичних досліджень ім. Разумкова, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), Фонд «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва».

Їх інтерв’юери опитали близько 13 тисяч респондентів на 300 виборчих дільницях по всій країні. До вибірки не потрапили ділянки на території лікарень, військових частин, в’язниць та закордонні виборчі дільниці. За розрахунками соціологів, похибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів рейтингу і 0,5 -1% — для інших партій.

Результати оприлюднили у прес-центрі інформагентства Укрінформ. В 19:45 — станом на 18:00. В 22:00 — дані після закриття дільниць о 20:00.

Точність екзитполу після другого туру виборів президента. Національний екзит-пол 21 квітня показав у Володимира Зеленського -73%. У Петра Порошенка — 25,5%. Пізніше ЦВК озвучив такі цифри: Зеленський — 73,23%, Порошенко — 24,46%. Тобто цей екзит-пол показав досить точну картинку з Зеленсокму, похибка за даними Порошенко склала близько 1%.

Екзит-пол ТСН

О 20:00 у прямому ефірі результати власного екзитполу озвучили в програмі ТСН на телеканалі «1+1». Його провели компанії Kantar TNS Info Sapiens.

Точність екзитполу після другого туру виборів президента. Тоді за даними екзитполу Зеленський набрав 72,7%, Петро Порошенко — 27,3% (дані ЦВК пізніше підтвердили 73,23% у Зеленського і 24,46% у Порошенка). Тобто за Зеленському вони відрізнялися на 0,5%, похибка по Порошенко — майже 3%.

Екзит-пол Соціс та Комітету виборців України

Ці дані збирали Центр «Соціс» і Комітет виборців України. Інтерв’юери опитали близько 14 тисяч осіб на 360 дільницях по всій Україні. За винятком Криму та окупованих частин Донецької та Луганської області. Попередні результати виборів, за даними екзитполу, були оприлюднені після закриття дільниць.