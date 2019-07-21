КВУ: Сьогодні спостерігається масова незаконна агітація

Комітет виборців України заявив про масову незаконну агітацію у день голосування на парламентських виборах

Про це повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, передає “Еспресо TV”.

За його словами, масова незаконна агітація спостерігалася у “день тиші” 20 липня та фіксується безпосередньо в день виборів.

“Основні тенденції на дочасних парламентських виборах: масова незаконна агітація у день виборів та різке збільшення агітаційних матеріалів за останню ніч та ранок напередодні дня виборів. Ми спостерігаємо появу нових агітаційних матеріалів, зокрема у Миколаєві. Це сотні фактів, що надійшли на наші гарячі лінії”, – сказав Кошель.

Зафіксовано факти, коли члени виборчої комісії одягнуті у футболки з брендом або кольором певної партії або ж мають на одязі прикріплені значки із зображенням.

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“Усі ці факти є агітацією, і ми закликаємо Національну поліцію оперативно реагувати. За кожен борд, футболку, листівку передбачено відповідальність, штрафи. Україні вкрай необхідні прецеденти притягнення до відповідальності за незаконну агітацію у день виборів та “день тиші”. Такі дії є неповагою виборців та демократичних стандартів виборів”, – зазначив Кошель.

Нагадаємо, 20 липня Комітет виборців України заявив про масові порушення законодавства у “день тиші”.

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