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Екзит-пол ТСН: у Верховну Раду проходять п’ять партій

21.07.2019

У Верховну Раду України після позачергових виборів, що відбулися 21 липня, проходять п’ять партій.

Про це свідчать дані екзит-полу ТСН, які були оголошені в прямому ефірі телеканалу. Опитування проводилося компаніями «Кантар ТНС» і «Инфосапиенс» на замовлення «1+1».

Таким чином голоси виборців розподілилися наступним чином:

  • Партія «Слуга народу» — 44,4%

  • Партія «Опозиційна платформа — За життя» — 12,5%

  • Партія «Європейська солідарність» — 8,5%

  • Партія «Батьківщина» — 7,7%

  • Партія «Голос» — 6%

 

Враховуючи соціологічну похибку, результати «Голоси» знаходяться на межі прохідного рівня, але ймовірність, що ця молода партія Святослава Вакарчука пройде в парламент все ж є, відзначають журналісти.

Всі дані підтверджені станом на 18:00. Також вже з’явилися дані Національного екзитполу.

У той же час відповідно до екзит-полу «Центру Разумкова» голоси українців розподілилися так:

  • «Слуга народу» — 43,9%

  • «Опозиційна платформа — За життя» — 11,5%

  • «Європейська солідарність» — 8,9%

  • «Батьківщина» — 7,6%

  • «Голос» — 6,3%

У Раду проходять п’ять партій

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