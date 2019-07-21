Екзит-пол ТСН: у Верховну Раду проходять п’ять партій

У Верховну Раду України після позачергових виборів, що відбулися 21 липня, проходять п’ять партій.
Про це свідчать дані екзит-полу ТСН, які були оголошені в прямому ефірі телеканалу. Опитування проводилося компаніями «Кантар ТНС» і «Инфосапиенс» на замовлення «1+1».
Таким чином голоси виборців розподілилися наступним чином:
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Партія «Слуга народу» — 44,4%
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Партія «Опозиційна платформа — За життя» — 12,5%
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Партія «Європейська солідарність» — 8,5%
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Партія «Батьківщина» — 7,7%
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Партія «Голос» — 6%
Враховуючи соціологічну похибку, результати «Голоси» знаходяться на межі прохідного рівня, але ймовірність, що ця молода партія Святослава Вакарчука пройде в парламент все ж є, відзначають журналісти.
Всі дані підтверджені станом на 18:00. Також вже з’явилися дані Національного екзитполу.
У той же час відповідно до екзит-полу «Центру Разумкова» голоси українців розподілилися так:
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«Слуга народу» — 43,9%
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«Опозиційна платформа — За життя» — 11,5%
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«Європейська солідарність» — 8,9%
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«Батьківщина» — 7,6%
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«Голос» — 6,3%
У Раду проходять п’ять партій