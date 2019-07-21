На виборах у Раду зафіксували понад тисячу порушень виборчого законодавства

Правоохоронці у неділю, 21 липня, зареєстрували 1614 повідомлень про порушення на дострокових виборах у Верховну Раду.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що станом на 17:00 найбільша кількість порушень зафіксована в Донецькій області, а саме 221 повідомлення, Дніпропетровської області — 220, в Одеській області та місті Київ — за 113, у Харківській – 93и Запорізькій – 91.

«В основному зазначені факти пов’язані: з незаконною агітацією – 386, перешкоджанням здійсненню виборчого права – 53, конфліктом – 40, підкупом виборців – 58, пошкодженням бюлетеня – 20, пошкодженням майна – 11, повідомленням про мінування – 11», – йдеться в повідомленні.

При цьому всього складено 41 адмінпротокол і відкрито 33 кримінальні провадження.

«Приблизно 40% людей вже прийшли на дільниці і віддали свій голос за того чи іншого кандидата. За три години до завершення виборів ми очікуємо явку виборців до 50%», – розповів радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко.

Також у МВС повідомили, що з початку передвиборчої кампанії зареєстровано 8954 порушення, при цьому складено 1288 адміністративних протоколів, за 396 повідомленнями відомості внесені до Єдиного реєстру досудових рішень.