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Аграрій Поплавський запевняє, що пройшов у Раду і навіть оприлюднив свій екзит-пол

21.07.2019

Аграрна партія, очолювана Михайлом Поплавським, набирає 6,15% голосів, тим самим долає 5-відсотковий бар’єр і проходить у Верховну Раду.

Про це свідчать дані екзит-полів, проведених цією політсилою, станом на 18:00.

В день голосування на парламентських виборах, 21 липня, політичні партії продовжують публікувати дані внутрішніх соціологічних досліджень, проведених за їх замовленнями або зусиллями їх членів. Власний екзит-пол Аграрної партії показує, що станом на 18:00 ця політична сила набирає 6,15%, долаючи 5-відсотковий бар’єр.

Нагадаємо, що раніше багато експертів прогнозували, що Аграрна партія України пройде в парламент, незважаючи на штучно занижувані показники соціологічних досліджень. Особливо значно зріс рейтинг партії після того, як стало відомо, що її підтримав популярний український виконавець Олег Винник.

from-ua.com

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