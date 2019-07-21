Зеленський про дострокові місцеві вибори: «Не розслабляйтеся»

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу в штабі партії «Слуга народу» натякнув, що дострокові місцеві вибори в Україні можливі.

«Сьогодні наша партія може розслабитися. Але недовго. Завтра у нас багато роботи… Багато хто запитує про дострокових місцевих виборах. Вам цікаво? Хочу сказати: не розслабляйтеся», — заявив Зеленський.

Зазначимо, чутки про можливих дострокових місцевих виборах циркулюють давно. На хвилі сьогоднішнього успіху «Слуги народу» в Офісі президента можуть зважитися на проведення місцевої кампанії. Нагадаємо, на виборах у Раду «Слуга народу» набрала близько 43% за партійними списками, крім того, джерела в штабі партії прогнозують, що за мажоритерке у «Слуги» буде не менше 80 мандатів. За попередніми даними, у Києві кандидати партії виграли у всіх округах.