Вакарчук повідомив, що буде робити, якщо програє на виборах

Лідер партії «Голос» після того, як віддав свій голос на виборчій дільниці дострокових виборів відповів на деякі запитання журналістів.

Він прокоментував чутки щодо того, що після того, як його партія після виборів подолає п’ятивідсотковий поріг, і відповідно пройде у Верховну Раду, то він покине політику.

Сам Святослав Вакарчук прокоментував коротко і ясно: «Повна нісенітниця!»

Він закликав українців прийти на виборчу дільницю і все таки зробити вибір. Сам лідер політичної сили заявляє, що він віддав свій голос на благо країни, за її зміни тільки в позитивну сторону.

Щодо майбутньої коаліції політик додав, що це не так важливо, як коаліційну угоду. Адже вона створена не від того, що комусь не подобається щось, а тому що є певні правила, з якими вся команда повинна бути згодна і в майбутньому нести відповідальність за це.

Також Святослав Вакарчук сподівається, що вибори виправдають свої надії, і якщо все буде як треба, то приблизні результати ми зможемо побачити вже завтра, двадцять другого липня.