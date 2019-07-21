«Жлоби!» Випадок в літаку МАУ розлютив мережа

Українська журналістка Ярослава Гресь розповіла про переліт на літаку МАУ, який демонструє всю неготовність українців до змін.

Про це вона висловилася на своїй сторінці в соцмережі.

Відзначається, що жінка летіла рейсом з Києва в Нідерланди, коли при посадці спостерігала картину, як сім’я з дітьми встали з місць і почали діставати валізи ще як тільки літак торкнувся смуги.

Стюардеса пояснювала їм, що вони повинні бути пристебнутими, що як тільки транспортний засіб загальмує, вони можуть впасти, а валізи з відкритих полиць — посиплються на голови інших пасажирів.

Інші люди на борту теж підтримали працівницю МАУ і стали говорити, що думають з цього приводу.

Пасажири ж, які стали винуватцями цього всього, лише відповіли, що це їх особиста справа, і вони нічого ні з ким обговорювати не збираються.

Гресь пояснила, що не уявляє собі подібної ситуації на літаку жодної іншої авіакомпанії, і, насправді, це вина українців, які барвисто лають політиків, але не розуміють, що починати треба з самих себе.

Так, журналістка зазначила, що нічого в країні не зміниться, поки українці не почнуть виховувати своїх дітей на своєму прикладі, викидаючи сміття в урни, не підпалюючи ліфти, не крадучи і не підхоплюючись у літаках.