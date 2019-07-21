Олег Постернак: Електоральна революція завершилася

Колеги, друзі! Електоральна революція завершилася.

«Слуга народу» – кампанія на інерції президентських виборів, тому для команди Зеленського це – «третій тур». Сенсація – мажоритарний розгром «Слуги народів» титульних самовисуванців.

«Оппоплатформа – За життя» – зробила ставку на медійну машину і изобретальные ходи у вигляді візитів до Москви, презентації мирного плану в Європарламенті, але навіть у своєму поясі вони сприймаються як «старі обличчя».

«Батьківщина» – крен в сторону соціальних питань і спроба вмонтувати персональну прем’єрську кампанію Тимошенко в парламентську. До речі, «Батьківщина» – єдина партія, яка з 2002 р. продовжує безперебійно проходити в парламент. Віват стійкості!

«Європейська солідарність» – крен у бік «помірного націоналізму». А практика показує, що більше 10% націонал-демократія набрати не здатна. У Порошенка попереду великі випробування – кримінальні справи.

«Голос» – сама провальна виборча кампанія. Розфокусування і дефрагментація, провалена мобілізація і дуже пухке ядро. Але виборець врятував становище в останній момент. Це великий аванс.

ПОСТЕРНАК Олег