Україна не була готова до позачергових парламентських виборів — експерт пояснив причини низької явки виборців

Олег Пастернак пояснив в ефірі телеканалу ZIK причини низької явки на парламентських виборах. На думку політичного експерта, це пояснюється в першу чергу тим, що країна була просто не готова до позачергових виборів.

Олег Пастернак вважає, що невисока явка виборців на парламентських виборах — це відображення української політичної культури. Крім того, це стало наслідком погано підготовленою виборчої кампанії. Відповідно, низька явка пояснюється в першу чергу тим, що країна просто не була готова до позачергових парламентських виборів. Саме це і стало визначальним фактором, якщо говорити про явку.

Пастернак підкреслив, що організація останніх виборів президента була набагато кращою. Тоді ні у кого не виникло ні претензій, ні яких дорікань. Однак потрібно розуміти, що вибори глави держави — це зовсім інший масштаб голосування. На парламентських виборах часом важливе значення має кожен голос на мажоритарному окрузі. Тут цілком можна виграти вибори, просто активізувавшись у потрібний момент.