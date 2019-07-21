Зеленський про прем’єра і коаліції: Запрошуємо Вакарчука до розмови з великим задоволенням

Президент Володимир Зеленський запросив главу партії «Голос» Святослава Вакарчука поговорити щодо можливого створення коаліції у Верховній Раді України дев’ятого скликання і про посади прем’єр-міністра.

Про це Зеленський розповів після оголошення попередніх результатів Національного екзит-полу.

«Ми будемо (пропонувати створити коаліцію — Ред.), як я і казав раніше. Це була наша ініціатива. Ми не можемо наполягати, але у нас трішечки вищий рейтинг, ніж у «Голоси». Але ми запрошуємо до розмови. Вакарчука (запрошуємо — Ред.) з великим задоволенням», — сказав глава держави.

При цьому Зеленський, коментуючи можливе прем’єрство Вакарчука, заявив: «Мені здається, питання про прем’єра Вакарчука, є питанням саме до Слави, тому що це велика відповідальність і це повинен бути гуру економіки, який, як ми говорили, ніколи не був у політиці. Ми хочемо, щоб це був незалежний, потужний осіб з фаховою освітою. Чоловік, якого поважають, по-перше, в Україні, поважають на Заході», — констатував президент.