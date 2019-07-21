Зеленський заявивши, що він підтримує ідею об’єднання трьох міністерств

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує ідею об’єднання трьох українських міністерств — Міністерства молоді та спорту, Міністерства інформаційної політики та Міністерства культури — в одне відомство у новому уряді.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу в штабі партії «Слуга народу» після оголошення даних екзит-полів.

«Я підтримую ідею. Ідею об’єднання. Структура цього з’явиться найближчим часом, коли буде новий уряд. У нас вже є наше бачення цього процесу і розробки наші», — заявив Зеленський.