У день виборів партії продовжують рекламувати себе у Facebook – «Чесно»

21 липня в Україні обирають Верховну Раду, і будь-яка агітація в цей день заборонена. Проте у Facebook сьогодні активно рекламуються дописи з офіційних сторінок політичних партій, фан-сторінок та сторінок, які транслюють антирекламу.

Це виявивши рух «Чесно».

Зазначається, що значна частина реклами транслюється проти кандидатів або партій.

Офіційна сторінка «Слуги народу» мобілізує своїх прихильників взяти участь у голосуванні, протиставляючи це тому, що старі політики розраховують на те, що молодь залишиться вдома. Змістовно більшість дописів ідентична, проте таргетовані смороду на різні міста. Станом на 12 годину 21 липня на сторінці «Слуги народу» транслювалося 34 активні рекламні дописи. Також рекламуються регіональні сторінки партії «Слуга народу», наприклад, запорізька.

Партія «Соціальна справедливість» транслює у Facebook інтерв’ю своєї лідерки Аллі Шлапак. Згідно з проміжним фінансовим звітом партія не витратила жодної копійки, пише «Чесно», хоча бібліотека Facebook-реклами показує, що на просування сторінки «Соціальної справедливості» впродовж кампанії витратили понад 33 тисячі доларів. Алла Шлапак пояснила це тим, що партія тривалий годину не могла відкрити рахунок виборчого фонду, і що всі витрати будуть задекларовані у фінальному фінзвіті.

Партія «Батьківщина« продовує просувати свою сторінку в Instagram, таким чином рекламуючи і бренд партії, і її лідерку.

Сторінка миколаївського осередку «Батьківщини» закликає діяти за покликом серця і в рекламі просуває ключові слова-меседжі агітаційної кампанії «Батьківщини».

Ведуть агітацію та контрагітацію і сторінки, які позиціонують себе як медіа. Так, сторінка сайту «Інформатор» одночасно рекламує допис за «Радикальну партію» та інший допис проти лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока.

Сторінка сайту «Єдність», який позиціонує себе як «інформаційне агентство», одночасно переконує аудиторію у тому, що Аграрна партія пройде до парламенту, а також рекламує на 100 доларів допис про виклик на допит мажоритарника Юрія Дідовця.

Найбільша кількість активних рекламних дописів станом на 12 годину 21 липня транслювалася зі сторінки «Бойко – Прем’єр», яка просуває Юрія Бойка та «Опозиційну платформу – За життя«. Реклама закликає голосувати за конкретну партію з вказівкою на її порядковий номер у бюлетені. Загалом зі сторінки транслюється 760 активних рекламних дописів. Усього за кампанію з цієї сторінки транслювали близько 2500 дописів, за просування яких заплатили майже 50 тисяч доларів.

Інші ж сторінки «тролять» Бойка за допомогою старого ролика, де тієї закликає підтримати «Опозиційний блок». Нагадаємо, Юрій Бойко разом з групою інших народних депутатів покинувши «Опозиційний блок» наприкінці минулого року, а на цих парламентських виборах балотується від «Опозиційної платформи – За життя». У поширення цього ролика в день тиші і в день виборів вже витратили щонайменше 1100 доларів.

«Спеціально до дня тиші і дня виборів» була створена сторінка підтримки «Партії Шарія». Сторінка з 20 липня транслює 36 рекламних дописів на підтримку цієї партії.

До півдня 21 липня активно рекламувалася також сторінка «Команда змін», стилізована під бренд партії «Голос».

Кілька сторінок пропонують підтримати Ігоря Смєшка та рекламують ролики партії «Сила і Честь», де лідера партії надавати в один ряд із Черчилем, де Голем та Тетчер.

На користь партії «Європейська Солідарність» транслює дописи сторінка під назвою «Моя Україна». Впродовж кампанії вона також поширювала негативні дописи щодо Анатолія Гриценка, Ігоря Смєшка та Святослава Вакарчука.

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