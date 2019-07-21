Під Києвом поліція затримала декілька автобусів з “підозрілими охоронцями”

За годину до завершення позачергових виборів до поліції Київщини надійшов ряд повідомлень щодо пересування в автобусах великої кількості людей у напрямку Києва.

Такі звернення надійшли від жителів Броварів, Борисполя та Василькова, – повідомляють у прес-центрі поліції.

Зараз правоохоронці перевіряють отриману інформацію. Під час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції дійсно виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни і їдуть до Києва. Поліція наразі з’єднання ясовує мету такої «вечірньої подорожі».

Правоохоронці і надалі будуть реагувати на такі повідомлення, щоб попередити будь-які провокації.