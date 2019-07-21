«Перемир’я»: В зоні ООС загинули двоє українських військовослужбовців

Українські військовослужбовці підірвалися на вибуховому пристрої, встановленому ДРГ противника. Про це розповідає ZN.UA.

У перший день “річного перемир’я”, оголошеного в зоні проведення операції Об’єднаних сил з півночі 21 липня, не було зафіксовано жодного обстрілу. Однак двоє українських військовослужбовців загинули і ще двоє отримали поранення, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої. У штабі ООС уточнили, що вибуховий пристрій було встановлено диверсійно-розвідувальною групою бойовиків російсько-окупаційних формувань.

Напередодні, 20 липня, окупанти 26 разів відкривали вогонь по українських позиціях у Донецькій і Луганській областях. У 12 випадках противник використовував заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь: ствольну артилерію калібру 122 міліметри і важкі міномети.

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Нагадаємо, що 17 липня учасники ТКГ в Мінську погодили початок “річного перемир’я” з півночі 21 липня, а також обговорили підготовку до обміну утримуваними особами.

Перед цим вони 19 червня та 2 липня не змогли узгодити чергове “хлібне перемир’я”. Також росіяни зірвали оголошення “великоднього перемир’я”.

Однак 26 червня українські підрозділи під контролем ОБСЄ були відведені від Станиці Луганської. Після відведення військ вогнева активність окупантів в зоні ООС лише посилилася.

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