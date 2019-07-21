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У Києві скутер врізався у таксі Uklon, одного з водіїв госпіталізували

21.07.2019

Біля входу в столичний зоопарк водій скутера на великій швидкості влетів у таксі Uklon. Його забрала швидка з травмами різної тяжкості.

Інцидент стався близько 19:50, – передаетстоличное видання.

За попередньою інформацією, яку повідомили правоохоронці, Renault Logan стояв біля входу в зоопарк, коли в нього влетів скутер. Втім, причиною аварії могла бути і різка зупинка таксі.

Від зіткнення водій скутера влетів в заднє скло автомобіля, і отримав ушкодження. Тяжкість травм поки невідома, так як його одразу ж відвезла карета швидкої допомоги.

На місці вже працює екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Тепер правоохоронцям належить з’ясувати причину та обставини ДТП.

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