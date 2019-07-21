Вирішує всі Зеленський: Тимошенко розповіла про склад майбутньої коаліції

Лідер Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що склад майбутньої коаліції залежить виключно від глави держави Володимира Зеленського, партія якого «Слуга народу» набрала більшість голосів під час позачергових виборів до ВРУ.

Про це заявляє лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Зокрема, вона заявила: «Те, якою буде коаліція, залежить зараз від президента Володимира Зеленського». На брифінгу в неділю у виборчому штабі Тимошенко заявила, що у Зеленського та його партії є повне право формування парламентську коаліцію, так як вони вважають за потрібне, так і вся відповідальність за це лежить на президентові.

За словами Юлії Тимошенко, «Батьківщина» не збирається подавати позови в суди за результатами виборів у Раду, так як вважає, що вибори в український парламент пройшли чесно.