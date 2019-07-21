Вибори в Раду: скільки місць отримають партії

Згідно з даними Національного екзит-полу найбільшу кількість нардепів у парламент проведе партія Володимира Зеленського «Слуга народу».

Такі ж прогнози дають і інші екзит-поли, проведені за замовленням ТСН, Socis, Центру Разумкова.

Враховуючи кількість набраних голосів, місця у Верховній Раді розподілилися наступним чином:

– «Слуга народу» (43,9%) – 126 місць.

– «Опозиційна платформа – «За життя» (11,5%) – 33 місця.

– «Європейська солідарність» (8,9%) – 26 місць.

– «Батьківщина» (7,6%) – 22 місця.

– «Голос» (6,3%) – 18 місць.



Відзначимо, що дані екзит-полу не остаточні, тому кількість місць може змінюватися в залежності від набраного відсотка голосів. Наприклад, у всеукраїнського екзитполу «ТСН» дані відрізняються на кілька відсотків.

ТСН