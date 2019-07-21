Зеленський погодився на інтерв’ю російським журналістам

Володимир Зеленський публічно погодився дати інтерв’ю журналістам російського інформагентства РБК. Президент підкреслив, що Україна є відкритою країною, і він готовий до будь-якої кількості питань, в тому числі, і незручних.

Володимир Зеленський погодився в ході презентації результатів екзитполу, організованого в штабі партії «Слуга народу» на інтерв’ю російському інформаційному агентству РБК, відповідаючи на відповідне питання, заданий представником даного ЗМІ. Глава держави при цьому підкреслив, що він відкритий для будь-якого інтерв’ю. Спершу президент спробував віджартуватися, однак після повторного питання дав ствердну відповідь.

Правда, Зеленський додав, що дане питання потрібно в першу чергу погоджувати з його прес-службою. Якщо ж говорити безпосередньо про готовність дати інтерв’ю російському ЗМІ, то з цим жодних проблем немає. Президент зазначив, що Україна відрізняється від інших країн своєю демократичністю і відкритістю. При цьому він сам готовий до будь-якої кількості питань, в тому числі, і незручних.