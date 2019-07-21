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Ми виправдаємо вашу довіру, — Порошенко звернувся до виборців

21.07.2019

Лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко заявляє, що його політична сила докладе всіх зусиль, щоб виправдати довіру, надану виборцями.

«Хочу звернутися до всіх українців … дорогі друзі, піврічної виборчий марафон в Україні нарешті завершився, і я хочу подякувати, подякувати нашу команду, подякувати всіх і кожного, хто сьогодні віддав голос за «Європейську солідарність», — ви великі молодці», — сказав Порошенко в неділю в Києві.

Він запевнив: «Ми зробимо все, щоб виправдати довіру, яке нашій команді, найкращій команді, ви зробили».

Також він зазначив, що проєвропейські партії, котрі не побажали об’єднати зусилля на позачергових виборах у Верховну Раду і не подолали 5-відсотковий прохідний бар’єр, розпорошили від 10 до 15% голосів.

«На жаль, нас, а не «Опозиційну платформу», атакували і деякі партії проєвропейської патріотичної спрямованості. Там вони загрозу для державності не бачили… Така лінія поведінки наших опонентів точно не сподобалася виборцям. Виборці, я дуже вам вдячний за це», — сказав Порошенко в неділю в Києві.

Він зазначив, що ці партії, за результатами экзип-полів, не долають 5-відсотковий бар’єр для проходження у парламент.

«Шкода. Тому що вони розпорошили від 10 до 15% голосів. Голосів, які зараз перерозподілятися на користь інших партій, в тому числі і проросійських», — заявив лідер партії.

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