У партії «Голос» теж підтвердили, що прем’єром стане непублічний економіст

Прем’єр-міністром у новому уряді може стати колишній заступник глави Національного банку україни, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.
Про це LB.ua повідомили джерела в партії «Голос».
На посаду віце-прем’єра пропонується кандидатура голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці.
В цілому, партія «Слуга народу» претендує на 4-5 ключових посад у Кабінеті міністрів.
Партія «Голос» розраховує, що її представник очолить Міністерство фінансів.
Ймовірним спікером Ради джерела називають лідера партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова.
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