У партії «Голос» теж підтвердили, що прем’єром стане непублічний економіст

Прем’єр-міністром у новому уряді може стати колишній заступник глави Національного банку україни, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

Про це LB.ua повідомили джерела в партії «Голос».

На посаду віце-прем’єра пропонується кандидатура голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці.

В цілому, партія «Слуга народу» претендує на 4-5 ключових посад у Кабінеті міністрів.

Партія «Голос» розраховує, що її представник очолить Міністерство фінансів.

Ймовірним спікером Ради джерела називають лідера партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова.