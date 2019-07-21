Хто проходить в Раду: Поіменний список майбутніх депутатів

Дострокові вибори до Верховної Ради завершилися – комісії починають підрахунок голосів, а соцслужби вже опублікували результати екзит-полів.

Оскільки вони дуже схожі, можна прикинути майбутній склад парламенту, точніше, ту його частину, яку обирали по багатомандатному округу.

Так, згідно з результатами екзит-полу «112 Україна«, до парламенту проходять:

«Слуга народу» — 43,5% голосів виборців;

«Опозиційна платформа — За життя» — 12,5% голосів виборців;

«Європейська солідарність» — 8,7% голосів виборців;

ВО «Батьківщина» — 8,1% голосів виборців;

«Голос» — 6,6% голосів виборців.

Національний екзит-пол дає дещо інші результати.

«Слуга народу» — 44,2% голосів виборців;

«Опозиційна платформа — За життя» — 11,4% голосів виборців;

«Європейська солідарність» — 8,8% голосів виборців;

ВО «Батьківщина» — 7,4% голосів виборців;

«Голос» — 6,5% голосів виборців.

Для моделювання складу майбутньої Раді будемо використовувати ці два екзит-поли, оскільки за підсумками виборів президента саме ці соціологічні центри (КМІС, Соцмониторинг) були найбільш точними у своїх оцінках.

Отже, згідно з екзит-полу «112 Україна«, партії отримають ось стільки місць:

«Слуга народу» — 123

«Опозиційна платформа – За життя» — 35

«Європейська солідарність» — 25

«Батьківщина» — 23

«Голос» — 19

Згідно з даними Національного екзит-полу, розклад по місцях буде наступний:

«Слуга народу» — 127

«Опозиційна платформа – За життя» — 33

«Європейська солідарність» — 25

«Батьківщина» — 21

«Голос» — 19

Відкриємо партійні списки, оприлюднені на сайті ЦВК, і подивимося, хто ж проходить в парламент дев’ятого скликання.

«Слуга народу» — 123-127 мандатів

Зазначимо, що чотирьох кандидатів з прохідної частини списку партія прибрала ще до виборів.

Дмитро Разумков

Руслан Стефанчук

Ірина Венедиктова

Давид Арахамія

Галина Янченко

Михайло Федоров

Олександр Корнієнко

Анастасія Красносільська

Олександр Ткаченко

Жан Беленюк

Сергій Бабак

Владислав Криклій

Олена Шуляк

Дмитро Наталуха

Єлизавета Ясько

Олексій Оржель

Андрій Герус

Михайло Радуцький

Денис Монастирський

Данило Гетманцев

Денис Малюська

Андрій Холодів

Гео Лерос

Сергій Кальченко

Максим Ткаченко

Єгор Чернєв

Святослав Юраш

Сушко Павло

Ірина Верещук

Олександр Кубраков

Юлія Діденко

Дмитро Соломчук

Михайло Ананченко

Анна Коваленко

Владлен Неклюдов

Ігор Кривошеєв

Сергій Іонушас

Олександр Завітневич

Вадим Струневич

Володимир Воронов

Юрій Аристов

Юрій Кисіль

Вадим Галайчук

Артем Ковальов

Валерій Стернійчук

Галина Михайлюк

Роман Бабій

Олександр Качура

Новосад Ганна

Артем Культенко

Олег Марусяк

Микола Кириченко

Галина Третьякова

Павло Халімон

Олена Мошенець

Ольга Саладуха

Ольга Коваль

Загоруйко Аліна

Олег Бондаренко

Михайло Крячко

Марина Бардіна

Людмила Марченко

Іван Юнаков

Дарина Володіна

Ольга Савченко

Гринчук Оксана

Володимир Козак

Андрій Лисюк

Олександр Сова

Ватрас Володимир

Роман Мулик

Олег Тарасов

Анатолій Костюх

Євген Брагар

Євген Безгін

Олександр Салийчук

Елла Рєпіна

Арсеній Пушкаренко

Мар’ян Заблоцький

Андрій Клочко

Юлія Овчиннікова

Олександр Мережко

Олексій Устенко

Олександр Кабанов

Федір Веніславський

Лада Булах

Євген Петруняк

Олександр Мариковський

Олександр Федієнко

Андрій Мотовиловець

Ганна Колесник

Єлизавета Богуцька

Артем Нагаевский

Микита Потураєв

Якименко Павло

Артем Кунаєв

Дмитро Припутень

Максим Павлюк

Василь Мокан

Роксолана Пидласа

Богдан Торохтій

Оксана Дмитрієва

Маргарита Шов

Андрій Костін

Руслан Горбенко

Андрій Жупанин

Ростислав Тістик

Євгенія Кравчук

Неллі Яковлєва

Сергій Гривко

Петро Павловський

Ірина Аллахвердієва

Олена Вінтоняк

Юрій Заславський

Андрій Задорожний

Остап Шипайло

Іван Шинкаренко

Совгиря Ольга

Володимир Крейденко

Тарас Тарасенко

Микола Сольський

Павло Фролов

Михайло Новіков

Вікторія Подгорна

Олена Хоменко

Анатолій Остапенко

Тетяна Циба

«Опозиційна платформа – За життя» — 33-35 мандатів

Юрій Бойко

Вадим Рабінович

Віктор Медведчук

Наталія Королевська

Сергій Льовочкін

Василь Німченко

Нестор Шуфрич

Сергій Ларін

Сергій Дунаєв

Тарас Козак

Вадим Столар

Юрій Іоффе

Юлія Льовочкіна

Абрамов Ігор

Дмитро Ісаєнко

Микола Скорик

Григорій Суркіс

Ігор Кисельов

Юрій Загородній

Анатолій Бурмич

Михайло Папієв

Олександр Колтунович

Григорій Мамка

Володимир Кальцев

Юрій Павленко

Наталія Приходько

Віктор Чорний

Віталій Борт

Михайло Макаренко

Олег Волошин

Тетяна Плачкова

Олександр Пузанов

Суто Мамоян

Ілля Ківа

Ренат Кузьмін

«Європейська солідарність» — 25 мандатів

Петро Порошенко

Андрій Парубій

Ірина Геращенко

Михайло Забродський

Софія Федина

Мустафа Джемілєв

Яна Зінкевич

Ахтем Чийгоз

Олег Синютка

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Артур Герасимов

Степан Кубів

Ірина Фриз

Ніна Південця

Ірина Луценко

Вікторія Сюмар

Володимир Ар’єв

Ростислав Павленко

Микола Величкович

Сергій Алексєєв

Руслан Князевич

Максим Саврасов

Марія Іонова

Наталія Бойко

Володимир В’ятрович

ВО «Батьківщина» — 21-23 мандата

Юлія Тимошенко

Сергій Тарута

Валентин Наливайченко

Сергій Соболєв

Олена Кондратюк

Іван Кириленко

Андрій Кожем’якін

Григорій Немиря

Сергій Власенко

Валерій Дубіль

Олександр Абдуллін

Іван Крулько

Анжеліка Лабунська

Костянтин Бондарєв

Михайло Цимбалюк

Віталій Данилов

Ольга Бєлькова

Олексій Кучеренко

Андрій Ніколаєнко

Михайло Волинець

Андрій Пузійчук

Альона Шкрум

Володимир Кабаченко

«Голос» — 19 мандатів

Свій номер 11 «Голос» втратив ще до виборів – Олександр Курдидик відмовився балотуватися.

Святослав Вакарчук

Юлія Клименко

Кіра Рудик

Ярослав Железняк

Олександра Устінова

Олег Макаров

Ярослав Юрчишин

Сергій Рахманін

Соломія Бобровська

Ольга Стефанишина

Володимир Цабаль

Андрій Осадчук

Роман Костенко

Роман Лозинський

Інна Совсун

Леся Василенко

Рустем Умеров

Аліна Свідерська

Андрій Шараськин

Цей список поповниться 199 мажоритарниками, імена яких стануть відомі пізніше, коли ЦВК оголосить результати в округах.