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Хто проходить в Раду: Поіменний список майбутніх депутатів

21.07.2019

Дострокові вибори до Верховної Ради завершилися – комісії починають підрахунок голосів, а соцслужби вже опублікували результати екзит-полів.

Оскільки вони дуже схожі, можна прикинути майбутній склад парламенту, точніше, ту його частину, яку обирали по багатомандатному округу.

Так, згідно з результатами екзит-полу «112 Україна«, до парламенту проходять:

«Слуга народу» — 43,5% голосів виборців;

«Опозиційна платформа — За життя» — 12,5% голосів виборців;

«Європейська солідарність» — 8,7% голосів виборців;

ВО «Батьківщина» — 8,1% голосів виборців;

«Голос» — 6,6% голосів виборців.

Національний екзит-пол дає дещо інші результати.

«Слуга народу» — 44,2% голосів виборців;

«Опозиційна платформа — За життя» — 11,4% голосів виборців;

«Європейська солідарність» — 8,8% голосів виборців;

ВО «Батьківщина» — 7,4% голосів виборців;

«Голос» — 6,5% голосів виборців.

Для моделювання складу майбутньої Раді будемо використовувати ці два екзит-поли, оскільки за підсумками виборів президента саме ці соціологічні центри (КМІС, Соцмониторинг) були найбільш точними у своїх оцінках.

Отже, згідно з екзит-полу «112 Україна«, партії отримають ось стільки місць:

«Слуга народу» — 123

«Опозиційна платформа – За життя» — 35

«Європейська солідарність» — 25

«Батьківщина» — 23

«Голос» — 19

Згідно з даними Національного екзит-полу, розклад по місцях буде наступний:

«Слуга народу» — 127

«Опозиційна платформа – За життя» — 33

«Європейська солідарність» — 25

«Батьківщина» — 21

«Голос» — 19

Відкриємо партійні списки, оприлюднені на сайті ЦВК, і подивимося, хто ж проходить в парламент дев’ятого скликання.

«Слуга народу» — 123-127 мандатів

Зазначимо, що чотирьох кандидатів з прохідної частини списку партія прибрала ще до виборів.

  • Дмитро Разумков
  • Руслан Стефанчук
  • Ірина Венедиктова
  • Давид Арахамія
  • Галина Янченко
  • Михайло Федоров
  • Олександр Корнієнко
  • Анастасія Красносільська
  • Олександр Ткаченко
  • Жан Беленюк
  • Сергій Бабак
  • Владислав Криклій
  • Олена Шуляк
  • Дмитро Наталуха
  • Єлизавета Ясько
  • Олексій Оржель
  • Андрій Герус
  • Михайло Радуцький
  • Денис Монастирський
  • Данило Гетманцев
  • Денис Малюська
  • Андрій Холодів
  • Гео Лерос
  • Сергій Кальченко
  • Максим Ткаченко
  • Єгор Чернєв
  • Святослав Юраш
  • Сушко Павло
  • Ірина Верещук
  • Олександр Кубраков
  • Юлія Діденко
  • Дмитро Соломчук
  • Михайло Ананченко
  • Анна Коваленко
  • Владлен Неклюдов
  • Ігор Кривошеєв
  • Сергій Іонушас
  • Олександр Завітневич
  • Вадим Струневич
  • Володимир Воронов
  • Юрій Аристов
  • Юрій Кисіль
  • Вадим Галайчук
  • Артем Ковальов
  • Валерій Стернійчук
  • Галина Михайлюк
  • Роман Бабій
  • Олександр Качура
  • Новосад Ганна
  • Артем Культенко
  • Олег Марусяк
  • Микола Кириченко
  • Галина Третьякова
  • Павло Халімон
  • Олена Мошенець
  • Ольга Саладуха
  • Ольга Коваль
  • Загоруйко Аліна
  • Олег Бондаренко
  • Михайло Крячко
  • Марина Бардіна
  • Людмила Марченко
  • Іван Юнаков
  • Дарина Володіна
  • Ольга Савченко
  • Гринчук Оксана
  • Володимир Козак
  • Андрій Лисюк
  • Олександр Сова
  • Ватрас Володимир
  • Роман Мулик
  • Олег Тарасов
  • Анатолій Костюх
  • Євген Брагар
  • Євген Безгін
  • Олександр Салийчук
  • Елла Рєпіна
  • Арсеній Пушкаренко
  • Мар’ян Заблоцький
  • Андрій Клочко
  • Юлія Овчиннікова
  • Олександр Мережко
  • Олексій Устенко
  • Олександр Кабанов
  • Федір Веніславський
  • Лада Булах
  • Євген Петруняк
  • Олександр Мариковський
  • Олександр Федієнко
  • Андрій Мотовиловець
  • Ганна Колесник
  • Єлизавета Богуцька
  • Артем Нагаевский
  • Микита Потураєв
  • Якименко Павло
  • Артем Кунаєв
  • Дмитро Припутень
  • Максим Павлюк
  • Василь Мокан
  • Роксолана Пидласа
  • Богдан Торохтій
  • Оксана Дмитрієва
  • Маргарита Шов
  • Андрій Костін
  • Руслан Горбенко
  • Андрій Жупанин
  • Ростислав Тістик
  • Євгенія Кравчук
  • Неллі Яковлєва
  • Сергій Гривко
  • Петро Павловський
  • Ірина Аллахвердієва
  • Олена Вінтоняк
  • Юрій Заславський
  • Андрій Задорожний
  • Остап Шипайло
  • Іван Шинкаренко
  • Совгиря Ольга
  • Володимир Крейденко
  • Тарас Тарасенко
  • Микола Сольський
  • Павло Фролов
  • Михайло Новіков
  • Вікторія Подгорна
  • Олена Хоменко
  • Анатолій Остапенко
  • Тетяна Циба
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    «Опозиційна платформа – За життя» — 33-35 мандатів

  • Юрій Бойко
  • Вадим Рабінович
  • Віктор Медведчук
  • Наталія Королевська
  • Сергій Льовочкін
  • Василь Німченко
  • Нестор Шуфрич
  • Сергій Ларін
  • Сергій Дунаєв
  • Тарас Козак
  • Вадим Столар
  • Юрій Іоффе
  • Юлія Льовочкіна
  • Абрамов Ігор
  • Дмитро Ісаєнко
  • Микола Скорик
  • Григорій Суркіс
  • Ігор Кисельов
  • Юрій Загородній
  • Анатолій Бурмич
  • Михайло Папієв
  • Олександр Колтунович
  • Григорій Мамка
  • Володимир Кальцев
  • Юрій Павленко
  • Наталія Приходько
  • Віктор Чорний
  • Віталій Борт
  • Михайло Макаренко
  • Олег Волошин
  • Тетяна Плачкова
  • Олександр Пузанов
  • Суто Мамоян
  • Ілля Ківа
  • Ренат Кузьмін

    • «Європейська солідарність» — 25 мандатів

  • Петро Порошенко
  • Андрій Парубій
  • Ірина Геращенко
  • Михайло Забродський
  • Софія Федина
  • Мустафа Джемілєв
  • Яна Зінкевич
  • Ахтем Чийгоз
  • Олег Синютка
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе
  • Артур Герасимов
  • Степан Кубів
  • Ірина Фриз
  • Ніна Південця
  • Ірина Луценко
  • Вікторія Сюмар
  • Володимир Ар’єв
  • Ростислав Павленко
  • Микола Величкович
  • Сергій Алексєєв
  • Руслан Князевич
  • Максим Саврасов
  • Марія Іонова
  • Наталія Бойко
  • Володимир В’ятрович

    • ВО «Батьківщина» — 21-23 мандата

  • Юлія Тимошенко
  • Сергій Тарута
  • Валентин Наливайченко
  • Сергій Соболєв
  • Олена Кондратюк
  • Іван Кириленко
  • Андрій Кожем’якін
  • Григорій Немиря
  • Сергій Власенко
  • Валерій Дубіль
  • Олександр Абдуллін
  • Іван Крулько
  • Анжеліка Лабунська
  • Костянтин Бондарєв
  • Михайло Цимбалюк
  • Віталій Данилов
  • Ольга Бєлькова
  • Олексій Кучеренко
  • Андрій Ніколаєнко
  • Михайло Волинець
  • Андрій Пузійчук
  • Альона Шкрум
  • Володимир Кабаченко

    • «Голос» — 19 мандатів

    Свій номер 11 «Голос» втратив ще до виборів – Олександр Курдидик відмовився балотуватися.

  • Святослав Вакарчук
  • Юлія Клименко
  • Кіра Рудик
  • Ярослав Железняк
  • Олександра Устінова
  • Олег Макаров
  • Ярослав Юрчишин
  • Сергій Рахманін
  • Соломія Бобровська
  • Ольга Стефанишина
  • Володимир Цабаль
  • Андрій Осадчук
  • Роман Костенко
  • Роман Лозинський
  • Інна Совсун
  • Леся Василенко
  • Рустем Умеров
  • Аліна Свідерська
  • Андрій Шараськин

    • Цей список поповниться 199 мажоритарниками, імена яких стануть відомі пізніше, коли ЦВК оголосить результати в округах.

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