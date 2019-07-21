Коломойський намагається побудувати окрему групу з мажоритарників — кандидат від «Слуги народу»

Олігарх Ігор Коломойський намагається побудувати групу впливу з кандидатів, які можуть пройти в парламент по мажоритарних округах, заявив четвертий номер виборчого списку партії «Слуга народу» Давид Арахамія (Браун).

Він розповів, що з олігархом не бачився і не спілкувався.

«До мене доходили меседжі, що він образився, коли я сказав, що я не поважаю його. Я знаю, що є такі сигнали, він намагається побудувати якусь альтернативну групу з мажоритарників, тобто це теж сигнал, що у нього вплив не таке, яке він намагається показати», — сказав Арахамія.