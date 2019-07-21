«Ми неприпустимий до реальної влади окупаційну платформу»: Порошенко розповів, з ким готовий об’єднатися в Раді

Глава партії «Європейська солідарність», п’ятий президент країни Петро Порошенко в день парламентських виборів, 21 липня, заявив, що його команда готова об’єднатися з політсилою українського музиканта Святослава Вакарчука «Голос».

Про це політик заявив після оголошення перших підсумків голосування Національним екзит-полом. Крім цього, Петро Порошенко закликав думати про майбутнє України, заявивши, що всі партії, які проходять в парламент, повинні відмежуватися від проросійських політсил.

«Стратегічні завдання – не допустити до реальної влади «окупаційну платформу», тепер вже саме так – цих путінських маріонеток не повинно бути ні в коаліції, ні в уряді, щоб вони зсередини уряду не виконували поставлені Путіним і Москвою завдання. Ми з вами повинні не допустити цього», – сказав Порошенко. Він зазначив, що його політична сила чекає, «що вже до ранку всі, хто проходить у Верховну Раду, відмежуються від платформи Бойко і Медведчука і засвідчать свою позицію щодо неприйнятності співпраці з 5-ю колоною».