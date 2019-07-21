Андрій Садовий заявив про відставку з посади очільника «Самопомочі»

Андрій Садовий заявивши, що не може поєднувати роботу мера Львова і партійного лідера

Лідер «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий заявив про готовність піти у відставку з посади очільника партії. Відповідну заяву політик зробив у неділю, 21 липня, у прямому ефірі телемарафону ТСН «Вибір країни» на каналі 1+1 під час обговорення попередніх результатів виборів до парламенту.

На запитання ведучої Аллі Мазур про майбутнє «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий відповів про неможливість у майбутньому поєднувати роботу мера Львова і посаду партійного лідера.

Гучну заяву Андрій Садовий зробив під час прямого ефіру телемарафону «Вибір країни» (скріншот з відео)

«Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив це за ці п’ять років. Моя робота – це мер Львова. Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти повнен подати у відставку. Партія повинна обрати нового керівника», – заявив політик.

При цьому Андрій Садовий заявив, що залишиться в «Самопомочі» як член партії. Імені можливого нового лідера «Самопомочі» політик не назвав.

Нагадаємо, що за даними Національного екзит-полу «Самопоміч» отримала 0,7% голосів виборців.