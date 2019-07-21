ЦВК опрацювала 1% протоколів

Центральна виборча комісія опублікувала результати підрахунку 1% протоколів на виборах в Раду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

За результатами підрахунку 0,03% протоколів, голоси розподіляються наступним чином: