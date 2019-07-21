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ЦВК опрацювала 1% протоколів

22.07.2019

Центральна виборча комісія опублікувала результати підрахунку 1% протоколів на виборах в Раду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

  • «Слуга народу» — 38.37%;
  • «Батьківщина» — 11.16%;
  • «Європейская солідарність» — 8.95%;
  • «Опозиційна платформа «За життя» — 8.16%;
  • Радикальна партія Олега Ляшка — 7.93%;
  • «Голос» — 6.08%.
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