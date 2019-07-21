ЦВК опрацювала 1% протоколів

Центральна виборча комісія опублікувала результати підрахунку 1% протоколів на виборах в Раду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.
- «Слуга народу» — 38.37%;
- «Батьківщина» — 11.16%;
- «Європейская солідарність» — 8.95%;
- «Опозиційна платформа «За життя» — 8.16%;
- Радикальна партія Олега Ляшка — 7.93%;
- «Голос» — 6.08%.
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