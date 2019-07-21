Реакція на поразку: нардеп Чекіта масово скуповує результати екзит-полів і готує провокації

Народний депутат Геннадій Чекіта на виборах в окрузі №134 посів третє місце, однак почав інформаційну кампанію з метою фальсифікувати вибори.

Про це повідомляють джерела Української Служби Інформації в штабі Геннадія Чекиты, передає кореспондент Української Служби Інформації.

Вибори в окрузі №134 (Малиновський район Одес) для Геннадія Чекиты закінчилися фіаско – він поступається провідним Олегу Колєв і Євгенію Червоненко більш ніж на 12%. Однак такий відчутний відрив не збентежив нардепа, і в даний час він влаштував інформаційну кампанію – у провідних інтернет-ЗМІ виходять новини про його нібито впевнену перемогу з посиланням на екзит-поли, результати який Чекіта стимулює фінансово. Більше того, не виключені і спроби фальсифікацій – штаб Чекіта терміново стягує всіх членів дільничних комісій в окружком для створення стовпотворіння і плутанини.