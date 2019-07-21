Не знайшла Зеленського в списках: в Івано-Франківську жінка влаштувала скандал на виборчій дільниці

Жінка демонстративно порвав два бюлетені і кинула їх в урну для голосування на виборчій дільниці №260898 в Івано-Франківську.

Про це повідомляє Опора.

Відзначається, працівники комісії побачили, що виборниця винесла бюлетені з кімнати голосування. Спостерігачі попросили її повернутися і проголосувати.

Жінка пояснила, що їй нема за кого голосувати і вона не хоче цього робити.

«Почувши, що члени комісії хочуть викликати поліцію, жінка повернулася, порвала бюлетені на дрібні шматочки і кинула у скриньку для голосування. А потім стала тікати. Її наздогнала співробітниця поліції», — йдеться в повідомленні.

Виборниця розповіла поліцейським, що хотіла проголосувати за президента України Володимира Зеленського, однак не знайшла його у списку.

За словами начальника відділу Національної поліції в Івано-Франківську Івана Кавинского, жінку відправили в медичний заклад, оскільки від неї виходив запах алкоголю. Потім її доставили у відділ поліції.

Відомості про інцидент будуть внесені до журналу Єдиного обліку. Поліція заведе адміністративну справу за ст. 173 Адміністративного кодексу України (дрібне хуліганство).