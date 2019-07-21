Мережа шокував нокаут від «Слуги народу» в Києві

Інтернет-користувачі бурхливо відреагували на заяву партії «Слуга народу», що її кандидати перемагають на всіх мажоритарних округах у Києві на виборах у Верховну Раду України.

Відповідний пост на своїй сторінці у Facebook розмістив гендиректор холдингу «1+1 media», 9-й номер виборчого списку «Слуги народу» Олександр Ткаченко.

За його словами, крім Києва, партія демонструє хороші результати в Дніпрі, Запоріжжі, Харкові. Проблеми у «Слуги народу» — в Донецькій області і на заході, уточнює «УП».

Крім того, оприлюднені попередні результати голосування на мажоритарних округах у Києві: