У «Голосі» готові висувати Вакарчука в прем’єри

У партії Святослава Вакарчука «Голос» готові пропонувати лідера політсили в прем’єр-міністри України.

Про це 21 липня заявила глава виборчого штабу Юлія Клименко.

«На прем’єр-міністра готові пропонувати (Вакарчука — ред.), але питання — хто буде формувати уряд. Давайте дочекаємося остаточних результатів, і тоді будемо вести конкретні розмови», — зазначила Юлія Клименко.

Вона додала, що прем’єрство Вакарчука — «не самоціль і не буде умовою входження в коаліцію».

«Так як партія, яка виграє (за даними екзит-полів, найбільшу кількість голосів отримала партія «Слуга народу» — ред.), повинна нести повну відповідальність, у тому числі і за прем’єр-міністра», — повідомила вона.

Юлія Клименко додала, що поки що з партією «Слуга народу» у «Голоси» не було ніяких переговорів.

«Ми не будемо ділити міністерства згідно з партійними квотами. Ми хочемо делегувати людей, експертів за напрямами, які в нас є… Ми не будемо наполягати на тому, щоб наш чоловік очолював міністерство. Все залежатиме, з одного боку, від коаліційної угоди, а з іншого боку — ми не погодимося на політичного міністра без досвіду та експертизи у відповідній сфері», — заявила другий номер у списку «Голоси».