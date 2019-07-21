В Слузі народу запропонували «красиву» дату першого засідання Ради

Політична партія Слуга народу виступає за відкриття нового скликання Верховної Ради в День незалежності, 24 серпня.

Про це повідомив лідер штабу партії Олександр Корнієнко.

«Раніше ми говорили, що хочемо провести засідання у серпні. Ми говорили і я особисто говорив, що День незалежності — красива, символічна дата», — сказав він.

Корнієнко зазначив, що ця ініціатива пропонувалася різними членами партії.

«Я не виключаю (засідання 24 серпня), я навпаки за це. Ми на День конституції проводили навчальний семінар для наших списочників… Державні свята треба відзначати по-новому», — підкреслив Корнієнко.

Соціологи оприлюднили остаточні дані національного екзитполу дострокових парламентських виборів. Голоси виборців розподілилися наступним чином: Слуга народу — 44,2%; Опозиційна платформа – За життя — 11,4%; Європейська солідарність — 8,8%; Батьківщина – 7,4%; Голос — 6,5%.