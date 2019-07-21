Герус повідомив, коли поновляться переговори України і МВФ

З вересня поновляться переговори про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це заявив представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

«У вересні поновляться переговори про нову співпрацю з МВФ. План України — продовжити співпрацю з МВФ. Будуть різні питання та пропозиції, що будемо пропонувати ми зі свого боку, ми хочемо виконати, зробити, що хочемо вписати в меморандум, що будуть пропонувати вони. На що ми будемо погоджуватися на щось буде не погоджуватися, буде переговорний процес», — сказав він.

Герус висловив бажання, щоб питання ціни на газ для населення був більш «м’яко» відображено в меморандумі з Фондом, тому що це «вже питання не просто економічне, це питання політичне». «Я думаю, що ми це побачили в ході цих виборів», — зазначив він.

Представник президента в Кабінеті також вважає, що з української сторони повинна бути ініціатива щодо антикорупційних реформ.

«Щоб ми самі це писали, щоб нас не треба було змушувати це робити, ми самі взяли на себе зобов’язання це зробити і швидко це зробили. І щоб у вересні була нова програма, і ми могли восени цього року отримати новий транш МВФ, щоб у нас була макроекономічна стабільність, і економіка могла розвиватися», — підкреслив він.