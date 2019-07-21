На станції «Академік Вернадський» найбільшу підтримку на виборах отримав «Голос»

Полярники на антарктичній станції «Академік Вернадський» найбільше голосів віддали партії «Голос» Святослава Вакарчука.

Так, з 12 полярників «Голос» підтримали п’ятому ятеро, на один голос менше у президентської партії «Слуга народу», ще три — за «Європейську солідарність». Один бюлетень на антарктичній станції визнали недійсним, — повідомляє «Громадське» з посиланням на ОПОРУ.

«Дільниця на станцій має номер №801052 і звітує про результати голосування 223 окружній комісії (в Україні округ охоплює частину Шевченківського району Києва)», — йдеться у повідомленні.