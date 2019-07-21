Припинили підрахунок голосів: у Запоріжжі на виборчій дільниці розпилили сльозогінний газ

На виборчій дільниці в Запоріжжі (школа №32 Хортицького району) невідомі розпилили сльозогінний газ після закриття дільниці.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Зазначається, що невідомі після закриття дільниці через вікно розпилили сльозогінний газ. Спочатку члени комісії почули стукіт, а потім різкий запах. Одній жінці стало погано, їй викликали «швидку», зараз стан здоров’я стабільний.

Поліція затримала трьох підозрюваних, зараз вирішується питання про відкриття кримінальної справи за фактом хуліганства.

Підрахунок голосів призупинили на 40 хвилин, але зараз робота комісії відновлена, проте вже в іншому приміщенні.