Голоси рахували у напівтемряві: в Одесі в ОВК вимкнули світло

В Одесі на виборчій дільниці № 511113, 133-го виборчого округу при підрахунку голосів вимкнули світло.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Про загальновідому фальсифікації, придуманої ще за часів Кучми-Януковича, що дозволяє в темряві зробити вкидання, повідомив активіст ВО “Свобода” Сергій Солтастюк.

“Одеса. 133 округ. ДВК 511113. Вирубили світло”, – зазначив він.

Як відомо, саме на цьому окрузі балотується скандально відомий “оппоблоковец”, замішаний в контрабанді і званий ЗМІ “фальшивомонетчоком” – улюбленець таировских бабусь Віктор Баранський.