Порошенко озвучив умови співпраці з Зеленським після виборів

Порошенко відзначив, що курс в Європу не є питанням відносин двох провідних політиків, мовляв, це питання націнтересів.

П’ятий президент Петро Порошенко готовий співпрацювати з чинним главою української держави Володимиром Зеленським, якщо той буде продовжувати курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

«Якщо президент Зеленський реалізує те, що заявляв (мова йде про продовження курсу на інтеграцію з ЄС і НАТО. — Ред.), я обов’язково піду з ним і з україни в Європу», – сказав Порошенко в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF, – пише Укрінформ.

За його словами, це завдання є головним для держави.

Також Порошенко назвав головною зміною, що сталися за час його президентства, зростання кількості прихильників вступу до НАТО (з 16% до 58%) та ЄС (з 33% до 70%).

«Але якщо президент Зеленський намагається замінити дійсно важку роботу над реформами якимись розмовами або, що ще гірше, залишить владу олігарху, який фінансував його виборчу кампанію, то я буду його самим жорстким опонентом», – зазначив політик.

Він підкреслив, що це «не є питанням відносин двох провідних політиків, це питання національних інтересів держави».

Порошенко додав, що політики, які намагаються зупинити процес просування України на Захід, прагнуть повернути країну під російський вплив і приведуть її до дуже глибокої кризи.

П’ятий президент України бачить зараз «тривожні ознаки» можливості повернення в країну членів команди Януковича.