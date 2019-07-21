«Слуги народу» будуть платити більше 500 млн на рік, Шарію – майже 40 млн: всі розклади

Політичні партії, які на позачергових виборах у Верховну Раду отримали понад 2% голосів, будуть фінансуватися з державного бюджету України.

Так, згідно із законом «Про запобігання та протидію політичній корупції», який прийняли восени 2015 року, такі політичні сили матимуть держфінансування на свою діяльність на термін 5 років і повинні звітувати про використання цих коштів, пише «Громадське«.

За попередніми даними, на це можуть претендувати до 11 партій. Найбільшу частку отримає «Слуга народу» – 537 млн гривень за 5 років.

Далі йдуть:

«Опозиційна платформа – за життя» – 141 млн;

«Європейська солідарність» – 109;

«Батьківщина» – 93;

«Голос» – 77;

Громадське

«Сила і честь» – 54;

«Опозиційний блок» – 40;

«Партія Шарія» – 38;

«Радикальна партія Ляшка» – 34;

«Українська стратегія Гройсмана» – 27;

«Свобода» – 26.

Громадське