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«Слуги народу» будуть платити більше 500 млн на рік, Шарію – майже 40 млн: всі розклади

22.07.2019

Політичні партії, які на позачергових виборах у Верховну Раду отримали понад 2% голосів, будуть фінансуватися з державного бюджету України.

Так, згідно із законом «Про запобігання та протидію політичній корупції», який прийняли восени 2015 року, такі політичні сили матимуть держфінансування на свою діяльність на термін 5 років і повинні звітувати про використання цих коштів, пише «Громадське«.

За попередніми даними, на це можуть претендувати до 11 партій. Найбільшу частку отримає «Слуга народу» – 537 млн гривень за 5 років.

Далі йдуть:

  • «Опозиційна платформа – за життя» – 141 млн;

  • «Європейська солідарність» – 109;

  • «Батьківщина» – 93;

  • «Голос» – 77;

Громадське

  • «Сила і честь» – 54;

  • «Опозиційний блок» – 40;

  • «Партія Шарія» – 38;

  • «Радикальна партія Ляшка» – 34;

  • «Українська стратегія Гройсмана» – 27;

  • «Свобода» – 26.

Громадське

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