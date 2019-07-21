«Слуги народу» будуть платити більше 500 млн на рік, Шарію – майже 40 млн: всі розклади

Політичні партії, які на позачергових виборах у Верховну Раду отримали понад 2% голосів, будуть фінансуватися з державного бюджету України.
Так, згідно із законом «Про запобігання та протидію політичній корупції», який прийняли восени 2015 року, такі політичні сили матимуть держфінансування на свою діяльність на термін 5 років і повинні звітувати про використання цих коштів, пише «Громадське«.
За попередніми даними, на це можуть претендувати до 11 партій. Найбільшу частку отримає «Слуга народу» – 537 млн гривень за 5 років.
Далі йдуть:
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«Опозиційна платформа – за життя» – 141 млн;
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«Європейська солідарність» – 109;
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«Батьківщина» – 93;
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«Голос» – 77;
Громадське
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«Сила і честь» – 54;
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«Опозиційний блок» – 40;
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«Партія Шарія» – 38;
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«Радикальна партія Ляшка» – 34;
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«Українська стратегія Гройсмана» – 27;
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«Свобода» – 26.
Громадське