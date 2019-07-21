Не ті бюлетені: на Закарпатті засумнівалися в результатах голосування через документів у прикордонників

21 липня на виборчій дільниці №210489 у селищі Солотвино, округ №72 з центром у Тячеві (Закарпаття), семеро прикордонників, які тимчасово змінили місце голосування і повинні були отримати один бюлетень для голосування в загальнодержавному виборчому окрузі, отримали також і бюлетені для голосування в одномандатному окрузі.

Про це повідомляє громадська мережа «Опора«.

За словами члена окружної комісії №72 Івана Деяка, випадок справді стався під час голосування на дільниці №210489. За його інформацією, члени цієї ДВК складають акт і визнають голосування на цій дільниці по мажоритарному округу недійсним.

Відповідно до частини 10 статті 2 Закону України «Про вибори народних депутатів України», виборець, який у день голосування в Раду проживає або перебуває на території іноземної держави та тимчасово змінив місце голосування без зміни виборчої адреси на іншу виборчу дільницю за межами одномандатного округу, має право голосу на виборах депутатів тільки в загальнодержавному окрузі. Реалізація цього права забезпечується включенням виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці з зазначенням, що такий виборець отримує тільки бюлетень для голосування у загальнодержавному окрузі.

Раніше повідомлялося, що громадянська мережа «Опора» зафіксувала порушення на виборчих дільницях на позачергових парламентських виборах в Івано-Франківській області. Зокрема, в селі Чертовец Городенківського району на виборчій дільниці зафіксована видача виборчих бюлетенів без пред’явлення паспортів.